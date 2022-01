Comune Rapallo: Puc, Consiglio di Stato concede sospensiva

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - RAPALLO - Puc di Rapallo, si va avanti almeno per ora. Il Consiglio di Stato ha concesso la sospensiva del provvedimento del Tar ligure in attesa di un pronunciamento definitivo sulla legittimità dello strumento urbanistico adottato lo scorso anno dal commissario straordinario regionale Federico Marenco.

Il ricorso contro il Puc era stato presentato dalla famiglia dell'ex sindaco Armando Ezio Capurro, che si era vista bloccare la demolizione di un immobile e contestuale ricostruzione in un'altra zona della città.

Il Tar aveva accolto il ricorso annullando la delibera del commissario e tutti gli atti conseguenti. Secondo il comune di Rapallo, però, la sentenza del Tar avrebbe effetto solo nelle parti relative al merito della vicenda della famiglia ricorrente. Sarà il Consiglio di Stato a pronunciarsi ma nel frattempo ha deliberato che lo strumento urbanistico resti in funzione. Rapallo, dopo oltre trent'anni di vacatio, aveva adottato il Puc la cui redazione era stata affidata a un commissario regionale per dichiarata incompatibilità dei consiglieri comunali. (ANSA).