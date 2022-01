Calcio: Sampdoria, esonerato D'Aversa

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - La Sampdoria comunica di aver sollevato Roberto D'Aversa dall'incarico di allenatore responsabile della prima squadra. "Al tecnico e ai componenti del suo staff - si legge nella nota ufficiale - vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club". Dopo l'esonero di Roberto D'Aversa la Sampdoria sta vivendo ore frenetiche perché domani sera la squadra scenderà in campo a Torino per gli ottavi di finale della Coppa Italia con la Juventus. La seduta, ma non è ancora ufficiale, dovrebbe essere gestita dall'ex giocatore Angelo Palombo da tempo collaboratore tecnico al fianco degli allenatori che si sono succeduti sulla panchina blucerchiata. In alternativa potrebbe toccare al mister della Primavera Felice Tufano