Aspi: Crucioli, Corte Conti può far saltare accordo con Cdp

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - "Entro poche settimane la sezione di controllo preventivo della Corte dei Conti può negare il visto contabile sui decreti per il passaggio di Aspi a Cassa depositi e prestiti, può far saltare il banco di un'operazione che provocherebbe un danno erariale colossale". Lo ha detto il senatore Mattia Crucioli (L'Alternativa c'è) durante un presidio davanti alla Corte dei Conti di Genova organizzato per ringraziare i giudici che stanno analizzando l'accordo del passaggio di Aspi a Cdp. In piazza anche alcuni familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi, esponenti di Riconquistare l'Italia, Ancora Italia e ItalExit. "La Corte dei Conti ha già segnalato alcuni punti dolenti dell'accordo - ricorda Crucioli - tra cui il fatto che se ci fosse la condanna penale di Aspi ci potrebbe essere il rischio dell'impossibilità di contrarre con la pubblica amministrazione, quindi l'impossibilità di gestire la concessione. Se ci fosse il diniego del visto significherebbe che l'accordo non fa la convenienza degli italiani e il Governo sarebbe costretto o a prenderne atto o a fare un atto di forza in Parlamento assumendosi responsabilità politica. Per noi il danno erariale è evidente - continua -: i vecchi soci cedono le quote al consorzio guidato da Cdp a un prezzo che è più alto di quello di mercato in considerazione della spada di Damocle del processo e dei risarcimenti per il crollo del Morandi che pende su Aspi - ha concluso -. I due fondi di investimento privati insieme a Cdp vanno a pagare di più un bene che vale di meno in cambio dell'aumento delle tariffe autostradali".

'Non fate finta di niente', 'Inadempienti scandalosi regali di Stato favolosi' e 'Io pago miliardi per aver fatto crollare il ponte Morandi, danno erariale colossale': c'era scritto sui cartelli e sullo striscione srotolato dai manifestanti davanti alla Corte dei Conti. (ANSA).