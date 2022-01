Vaccini: dal 19 linee open per Green pass in scadenza

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - "Saranno attive da mercoledì 19 gennaio linee dedicate alla vaccinazione ad accesso diretto, almeno una per ogni Asl, per consentire a chi ha il green pass in scadenza nei 7 giorni successivi (requisito indispensabile) e non avesse trovato un appuntamento utile per la prenotazione di effettuare la vaccinazione". Lo ricorda il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

Questi i punti vaccinali dove da mercoledì 19 gennaio saranno attivate linee dedicate ad accesso diretto.

Asl1 - hub Arma di Taggia (da lunedì a sabato dalle 9 alle 18); Palasalute di Imperia (da lunedì a sabato dalle 14 alla 20); hub di Camporosso (da lunedì a sabato dalle 14 alle 20); ospedale di Bordighera nelle giornate del 22, 23, 29 e 30 gennaio (dalle 8 alle 20).

Asl2 - Palacrociere di Savona (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl3 - hub Casa della Salute Torre MSC San Benigno (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Sala Chiamata del Porto (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18); Teatro della Gioventù (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl4 - hub di Chiavari (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

Asl5 - hub di Sarzana (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) Intanto prosegue la campagna vaccinale: sono 1.248.140 i liguri che hanno ricevuto almeno una dose, pari all'85,29%, e 1.182.502 coloro che si sono vaccinati con ciclo completo, pari all'80,80%. Mentre sono 619.942 pari al 42,36% coloro che hanno ricevuto la dose booster.

Nella fascia 50-60 sono 224.893 i liguri che hanno ricevuto almeno una dolse pari all'88,85%, 119.662 quelli che hanno avuto il ciclo completo pari all'85,11% e 119.662 quelli che hanno ricevuto la dose booster pari al 47,27%. (ANSA).