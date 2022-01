Samp: vicino il ritorno di Giampaolo

(ANSA) - GENOVA, 16 GEN - Ore contate per D'Aversa sulla panchina della Sampdoria. Il club ha deciso di sostituirlo con Marco Giampaolo. Per il ritorno del tecnico in blucerchiato manca solo l'ufficialità. Per lui contratto fino a giugno e in caso di salvezza scatterà un biennale. Giampaolo in queste ore si sta liberando dal Torino con cui era legato fino a fine stagione. Roberto D'Aversa paga le tre sconfitte consecutive nel 2022 con Cagliari, Napoli e Torino: resterà legato alla Samp da un contratto fino al 30 giugno 2023. Giampaolo era già stato sulla panchina blucerchiata dal 2016 al 2019, ottenendo ottimi risultati, prima di andare al Milan.

Questa mattina D'Aversa aveva diretto normalmente l'allenamento a Bogliasco in vista degli ottavi di Coppa Italia in calendario martedì a Torino con la Juventus. Il tecnico aveva rischiato l'esonero dopo il ko casalingo con la Lazio ad inizio dicembre al Ferraris. Il giorno successivo l'ex presidente Massimo Ferrero era a Milano per incontrare l'agente di Dejan Stankovic ma venne arrestato per reati finanziari legati al fallimento di alcune sue società, e la sostituzione di D'Aversa subì una frenata. In quelle ore era stato contattato anche Marco Giampaolo, oggi scelto come sostituto di D'Aversa. Dopo la sconfitta con la Lazio la Samp aveva vinto il derby, pareggiato in casa con il Venezia e con la Roma in trasferta. Nel mezzo a queste partite la squadra di D'Aversa era riuscita anche a passare il turno in Coppa Italia battendo il Torino al Ferraris. L'annuncio ufficiale è atteso in serata.