Ponte Albiano: varata campata centrale è lunga 102 metri

(ANSA) - ALBIANO MAGRA, 16 GEN - Completato il primo varo della campata centrale del nuovo ponte di Albiano Magra, nel comune di Aulla (Massa Carrara), dopo il crollo dell'8 aprile 2020. La campata, costituita da una struttura metallica (concio) lunga 102 metri per circa 530 tonnellate di peso, è stata sollevata con speciali macchinari e posizionata tra la seconda e la terza pila. Al contempo, spiega una nota di Anas, proseguono secondo il cronoprogramma le operazioni per l'assemblaggio e il varo delle altre tre campate per completare l'intero impalcato sul quale sarà poi realizzata la sovrastruttura stradale e la pavimentazione. Nell'occasione il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato ha tenuto un sopralluogo in cantiere alla presenza, tra gli altri, del viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli, dei presidenti della Regione Toscana Eugenio Giani e della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco di Aulla Roberto Valettini e del responsabile Toscana Anas Stefano Liani. "Si tratta - ha affermato Soccodato - di operazioni ad elevata complessità tecnica per le dimensioni assolutamente eccezionali della struttura da movimentare, che ha richiesto l'impiego di 20 operatori e 10 tecnici specializzati in aggiunta a quelli già presenti. L'impegno, altamente sfidante, di completare tali attività in tempi contenuti è stato mantenuto grazie alle capacità ed al grande lavoro del soggetto attuatore Anas con delle imprese esecutrici Sales e Fincantieri".

Toti: importante passo in avanti

"La conclusione delle operazioni di varo della campata centrale rappresentano un passo avanti importante verso la ricostruzione, segno che il cantiere procede nei tempi e nei modi in cui era stato promesso alla popolazione. A questo punto se, come abbiamo richiesto, anche le rampe sostitutive resteranno, alla fine da questa sciagurata vicenda può arrivare anche un vantaggio per questo territorio che ha sempre sofferto problemi di viabilità", ha detto Toti.

"I lavori per la ricostruzione del ponte di Albiano stanno procedendo e ne siamo soddisfatti. Il viadotto è sempre stato strategico per i collegamenti con la bassa val di Vara e la val di Magra e la Toscana - ha aggiunto l'assessore regione alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Nel frattempo ha dimostrato la sua validità il casello autostradale di Ceparana a Bolano, sulla A12, perché sin dall'apertura ha migliorato in maniera significativa la mobilità e rappresenta un percorso alternativo sicuro per i mezzi di soccorso. In questo territorio al confine fra Liguria e Toscana risiedono oltre 30mila persone e sono presenti mille aziende, con 6mila addetti in vari settori; in media sono più di 4mila i veicoli che ogni transitano dalle rampe sulla A12. Siamo quindi convinti che saranno una risorsa per la viabilità della zona anche una volta riaperto il ponte".

Morelli: Siamo al lavoro per mantenere operative le rampe autostradali in A12

"Per chi come me ha seguito le vicende di questo cantiere, assistere alla posa della prima campata del nuovo ponte è motivo di grande soddisfazione. Il nuovo viadotto di Albiano inizia a prendere forma e, con esso, si fanno tangibili anche le prospettive di ritorno alla normalità per questi territori dopo due anni difficili". Lo ha detto il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli. "La posa del concio - spiega Morelli che è intervenuto all'operazione - è l'ultima fase di una operazione complessa, dietro c'è un lavoro di giorni, e per questo ringrazio tecnici e operai impegnati dallo scorso 5 gennaio nella movimentazione di una struttura di simili dimensioni. In questi mesi si è lavorato pancia a terra per recuperare il tempo perso e ricucire lo strappo del crollo". Sul rispetto del cronoprogramma Morelli conclude: "Oggi è un giorno di festa e speranza. Domani si ricomincia a correre fino al traguardo della completa ricostruzione, prevista entro aprile 2022, nel pieno rispetto del cronoprogramma. Siamo al lavoro anche per mantenere operative le rampe autostradali sulla A12, come chiesto a gran voce dalla popolazione".