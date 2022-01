Italiano, "cavalchiamo l'onda del successo col Napoli

(ANSA) - FIRENZE, 16 GEN - "Giovedì a Napoli mi premeva ritrovare la Fiorentina che eravamo abituati a vedere e da questo punto di visto ho avuto la risposta che speravo, da squadra vera". Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la gara di domani sera con il Genoa, la prima del 2022 al Franchi. "Il 4-0 subito a Torino ci ha fatto capire che non bisogna mai abbassare la guardia - ha proseguito il tecnico viola - Domani affronteremo un Genoa in difficoltà ma dotato di giocatori di valore, noi dobbiamo cavalcare l'onda del successo di Coppa Italia perché in campionato i tre punti ci mancano ormai da tempo". Nel gruppo intanto sono rientrati dopo un periodo di stop anche Benassi e Sottil. (ANSA).