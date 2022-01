Avvistamento record, 41 delfini al largo di Imperia

Un avvistamento record di 41 delfini, il maggiore degli ultimi quattro anni dell'associazione "Delfini del Ponente", è avvenuto il 17 dicembre scorso, a poche centinaia di metri al largo di Imperia. La notizia è stata resa nota adesso dopo che è stata conclusa la foto identificazione di tutti gli esemplari. "Sono stati avvistati davanti al parco urbano di Imperia, inizialmente a poche centinaia di metri dalla costa - afferma la biologa dell'associazione Elena Fontanesi dell'associazione -. A quel punto ci siamo organizzati per un'uscita in gommone, in modo da identificarli". Malgrado le condizioni meteo un po' difficili, con mare mosso e vento forte "alla fine abbiamo contato quarantuno tursiopi. Per noi, che operiamo dal 2018, si tratta del maggiore avvistamento. I delfini erano organizzati in piccoli gruppi; c'erano anche tante femmine e dei cuccioli, alcuni dei quali nati nei mesi estivi".

Questi esemplari erano già conosciuti dall'associazione che dal 2018 conta 150 avvistamenti. In quell'occasione si stavano spostando verso il confine con la Francia, ma alcuni di loro, in passato, sono stati avvistati anche dalle parti di Livorno, sempre sotto costa. (ANSA).