Amadeus, le 5 donne di Sanremo in omaggio a tv, teatro, cinema

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - "La scelta delle cinque fantastiche donne che saranno con me sul palco dell'Ariston è partita dalla volontà di fare un omaggio al mondo del teatro, della fiction e del cinema che ha vissuto momenti difficile in questi mesi".

Così Amadeus ha commentato la scelta delle co-conduttrici al Festival di Sanremo, durante la giornata dedicata agli ascolti per la stampa dei brani in gara.

"Ornella Muti ha dalla sua un centinaio di film, Lorena Cesarini è una giovanissima attrice con una grande energia e si inserisce nella mia volontà di individuare qualcuno con un nome sulla rampa di lancio. Di lei sentiremo parlare - ha spiegato -.

Drusilla è omaggio al teatro. Un personaggio pazzesco, amato, intelligente, ironico: sarà una piacevole scoperta per il pubblico. Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate in questo periodo con Blanca: è un omaggio alla fiction di Rai1.

Sabrina Ferilli è ironica, divertente, amata da tutti, intelligente. Cinque attrici per omaggiare questo settore che ha bisogno di essere pubblicizzato". (ANSA).