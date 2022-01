Sanremo: presenza Costa Toscana discussa in Comitato sicurezza

(ANSA) - IMPERIA, 13 GEN - La nave da crociera Costa Toscana potrebbe accompagnare le cinque serate del Festival, al largo di Sanremo, con alcuni collegamenti in diretta dal Teatro Ariston.

E' quanto emerso nel corso di un Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto in Prefettura a Imperia e durante il quale si è discusso delle misure di sicurezza sanitaria, ma anche di ordine pubblico, legate al 72/o Festival di Sanremo (1-5 febbraio).

Al vertice hanno partecipato anche il direttore generale della Asl Silvio Falco e una rappresentanza Rai (in videoconferenza) e per il Comune di Sanremo, dell'assessore al Turismo, Giuseppe Faraldi.

E' stato anche affrontato il tema delle possibili 'zone rosse' legato al rischio attentati, della possibilità del ritorno del red carpet fuori dal Teatro Ariston, ma ogni decisione è stata rinviata alla riunione della prossima settimana (ANSA).