Presidi, a Genova 7-16% assenze ma sistema 'tiene'

(ANSA) - GENOVA, 10 GEN - "Hanno oscillato tra il 7% e il 16% le assenze del personale Ata e docente alla ripartenza delle scuole a Genova, una percentuale un pochino più alta del solito a causa del covid, che comporterà disservizi già a partire dai prossimi giorni, ma al momento il sistema sostanzialmente ha tenuto". E' la situazione descritta dal presidente genovese dell'Associazione nazionale presidi Angelo Capizzi.

"La situazione è variegata da scuola a scuola, però c'è stata una sostanziale tenuta senza conseguenze drammatiche - ribadisce -. Difficoltà si sono registrate in particolare negli istituti comprensivi con i plessi staccati più piccoli che a causa della mancanza di collaboratori scolastici hanno dovuto tagliare il servizio. Nei prossimi giorni prevediamo riduzioni del servizio, ad esempio passaggi dal tempo pieno alla metà giornata perché se non ci sono i bidelli non è possibile garantirlo, ma nessuna scuola genovese al momento rischia di tornare in Dad al 100%".

"Sono arrivate anche all'ultimo momento le denunce di personale docente affetto da covid oppure in quarantena a causa di positività dei familiari - spiega Capizzi -. Alcune scuole secondarie avendo avuto notizia di tre o più casi di studenti contagiati hanno già applicato la Dad a partire da oggi per talune classi, parliamo di 4-5 classi in alcune scuole superiori". (ANSA).