Bruciano due auto nella notte a Bolano, intervengono Vvf

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 GEN - I Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti la notte scorsa in una frazione del comune di Bolano per l'incendio di due auto. All'arrivo sul posto l'incendio era già generalizzato e aveva coinvolto anche una vicina catasta di legno con una tettoia di protezione. Per domare l'incendio ed evitare la propagazione all'abitazione vicina, i Vigili del Fuoco hanno dovuto realizzare la 'schiuma', un materiale estinguente caratterizzato da una miscela di liquido schiumogeno, acqua ed aria.

Le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area sono durate circa due ore. Sul posto anche i Carabinieri di Bolano e personale del 118 per assistenza. (ANSA).