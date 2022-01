Spezia: tamponi negativi per Nzola, Manaj e altri due

(ANSA) - LA SPEZIA, 07 GEN - Allarme Covid cessato in casa Spezia. I tamponi svolti in giornata sui quattro positivi hanno dato esito negativo ed i calciatori hanno potuto tornare ad allenarsi al centro sportivo di Follo già dal pomeriggio. Si tratta del difensore Hristov, del centrocampista Kovalenko e degli attaccanti Manaj e Nzola. Domani rifinitura in vista dello scontro salvezza di domenica prossima contro il Genoa al Ferraris per gli uomini di Thiago Motta. (ANSA).