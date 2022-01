Covid: Toti, 'La Liguria resta gialla'

(ANSA) - GENOVA, 07 GEN - "La Liguria si conferma in zona gialla". Lo annuncia il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

"Nonostante la grande circolazione del virus - aggiunge Toti - grazie alla campagna vaccinale e agli sforzi dei sanitari, il sistema ligure reggere all'urto del Covid: siamo in una situazione comunque complessa. La speranza è che con le disposizioni governative in vigore da lunedì e con l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over50 la situazione possa migliorare". "Il Decreto Natale - prosegue Toti - prevede una serie di restrizioni per i non vaccinati: si tratta di misure necessarie. Per coloro che con senso di responsabilità si sono vaccinati non cambierà sostanzialmente nulla: l'obiettivo è evitare al Paese nuove chiusure che il sistema non potrebbe sopportare, oltre ovviamente a ridurre ospedalizzazioni e decessi".

"Nei primi giorni dell'anno, anche in conseguenza delle nuove disposizioni del Governo, in Liguria si è registrata una notevole crescita delle prime dosi somministrate - aggiunge Toti - : dal 1° al 6 gennaio sono state in totale più di 6mila, con punte di oltre 2mila il 4 gennaio scorso. Per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, sono 18.211 le prenotazioni e oltre 7800 le dosi somministrate. Su questo fronte, da lunedì 10 gennaio all'ospedale Gaslini di Genova sarà attiva una linea vaccinale "Voglio ringraziare l'Istituto Gaslini - aggiunge Toti - che dall'inizio della pandemia sta svolgendo un ruolo fondamentale di hub regionale in relazione alla fascia pediatrica e che mette le sue professionalità a disposizione anche in questa fase complessa, in vista della riapertura delle scuole, per mettere in sicurezza anche i bambini con la vaccinazione". (ANSA).