Per la Sampdoria emergenza a centrocampo

Primo allenamento dell'anno in casa Sampdoria con qualche dubbio per il tecnico Roberto D'Aversa in vista della gara dell'Epifania col Cagliari: allenamento personalizzato in palestra per i centrocampisti Ekdal, Adrien Silva e Verre che non sono al meglio per alcuni problemi fisici.

Una situazione dunque da valutare nelle prossime ore nella speranza di poter recuperare qualche giocatore. Mentre potrebbe essere convocato per la prima volta dopo la frattura del piede a settembre il centrocampista Ronaldo Vieira che è tornato ad allenarsi col resto del gruppo