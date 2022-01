Ubriaco, si sdraia di notte sull'asfalto in Sopraelevata

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Un uomo completamente ubriaco è stato trovato la notte scorsa sdraiato sulla corsia a mare della Sopraelevata. Sul posto è intervenuto il personale dell'Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera e del reparto Pronto intervento della Polizia locale. L'uomo presentava alcune lievi ferite alla testa, provocate probabilmente da ripetute cadute.

L'uomo, un cittadino straniero, è stato identificato e multato per aver messo in pericolo se stesso e chi percorreva la Strada Aldo Moro, oltre che per ebbrezza manifesta. (ANSA).