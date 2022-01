Parco 5 Terre, stagione positiva ma condizionata da pandemia

(ANSA) - GENOVA, 01 GEN - Si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del Parco nazionale delle Cinque Terre presieduto da Donatella Bianchi e che vede la presenza di Alberto Giuntoli in rappresentanza del Mite, del vicesindaco di Spezia Giulia Giorgi e dei sindaci di Monterosso Emanuele Moggia, di Riomaggiore Fabrizia Pecunia e di Vernazza Francesco Villa, Sindaco di Vernazza oltre a Taira Di Nora, in rappresentanza dell'Ispra e Monica Costanza Pratesi, in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale. Tra i punti all'ordine del giorno l'approvazione di Bilancio di Previsione 2022, Bilancio Pluriennale 2022-2024, Piano Triennale delle Opere Pubbliche e Piano del Parco 2022-2024. Unanime è stato il parere positivo agli investimenti cui ha fatto seguito l'approvazione del Consiglio Direttivo del Parco. Presente anche il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Enrico Monachello, che ha portato il parere favorevole dell'organo. Il bilancio di previsione 2022 conferma anche per l'esercizio 202l l' approccio prudenziale dettato dall'andamento dell'emergenza sanitaria ancora in corso. Il bilancio basato in larga parte su entrate proprie derivanti dalla vendita delle carte servizi Cinque Terre Card e su quelle ministeriali è stato chiuso con una entrata complessiva di euro 18 mln 351.567,12 euro. Approvato anche il Piano Triennale delle Opere Pubbliche per un importo complessivo di 3 mln 939.297.09 euro, garantiti dai fondi del Mite nell'ambito della 'Direttiva Parchi per il clima'. Si tratta di opere riguardanti l'efficientamento energetico delle sedi comunali di Monterosso al Mare e Vernazza, un intervento di innovazione tecnologica per il supporto alla prevenzione e al governo degli incendi boschivi con il potenziamento della rete di monitoraggio meteorologico e la realizzazione di un impianto per il contrasto attivo agli incendi. Una parte degli investimenti saranno diretti alla lotta al dissesto idrogeologico con il potenziamento e la creazione di nuovi impianti a cremagliera per il trasporto di materiali e passeggeri. (ANSA).