Rifiuti: via Reggio, ultimo Ecopunto 2021 ad accesso controllato

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Sarà l'ultimo Ecopunto del 2021 a diventare ad accesso controllato quello di via Tommaso Reggio 30r, vicino all'Arcidiocesi di Genova e precisamente nei basamenti di palazzo Ducale, all'interno del locale realizzato nel quadro del Piano Integrato per il Centro Storico Caruggi. In totale gli Ecopunti del Centro Storico sono 34, di cui 22 (includendo quest'ultimo) trasformati ad accesso controllato dedicati alle utenze domestiche e a quelle dei commercianti.

"Con il nuovo Ecopunto ad accesso controllato di via Reggio - hanno detto gli assessori al Centro Storico Paola Bordilli ed all'ambiente Matteo Campora -, si conclude un 2021 nel quale abbiamo rafforzato ed esteso un servizio molto utile per i residenti e i commercianti che vivono e lavorano nel nostro Centro Storico. Favorendo e facilitando una più attenta raccolta differenziata dei rifiuti, gli Ecopunti rappresentano uno strumento strategico per aumentare il decoro urbano e la vivibilità nei vicoli genovesi".

"Con questo ultimo Ecopunto chiudiamo un 2021 particolarmente positivo per le iniziative che sono state organizzate per il centro storico da Amoi con le istituzioni cittadine. Anche nel 2022 abbiamo un preciso programma per il miglioramento degli Ecopunti e l'apertura di nuovi per rendere ancora più curato e vivibile questa parte di città. - conclude Pietro Pongiglione, presidente Amiu Genova - Questi spazi continuano a essere un tassello fondamentale per la realizzazione di un piano sinergico per contrastare il degrado, garantire maggior decoro e promuovere la raccolta differenziata". Con gli altri locali del centro storico, anche nell'Ecopunto di via Reggio sarà possibile differenziare organico, carta, cartone, plastica, metalli, vetro e il residuo indifferenziato: E' dotato di un sistema di videosorveglianza per garantire l'uso in piena sicurezza da parte degli utenti e contrastare l'uso improprio dei contenitori e del locale. (ANSA).