Genoa, Shevchenko positivo al Covid

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - Non solo il capitano Mimmo Criscito, che via social aveva annunciato la positività in mattinata. Anche l'allenatore del Genoa Andriy Shevchenko è risultato positivo al Covid. Il tecnico dunque non guiderà domani la ripresa degli allenamenti che sarà condotta dal vice Tassotti e dallo staff tecnico, come annunciato nella nota medica del Genoa. "Gli altri componenti del gruppo squadra già testati risultano negativi" ha spiegato la società rossoblù che "ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e applicato le procedure previste di contrasto alla pandemia".

(ANSA).