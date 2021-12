Natale: torna 'Rigiocattolo', mostra-mercato di solidarietà

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - Torna a Genova, dopo l'interruzione forzata dello scorso anno, il "Rigiocattolo", la grande manifestazione con cui ogni anno i bambini e i giovani della Comunità di Sant'Egidio portano l'ecologia e la solidarietà con l'Africa al centro delle principali piazze italiane ed europee.

A Genova da oggi a domenica 19 dicembre in piazza Matteotti verrà allestita la mostra mercato in cui sarà possibile acquistare giochi usati in buono stato. Sul palco la musica di band giovanili di tutta la Liguria e le testimonianze di bambini e giovani che hanno scoperto che "nessuno è troppo giovane per aiutare chi è più povero di lui".

L'intero ricavato della manifestazione servirà a sostenere il programma Dream di Sant'Egidio, per la lotta all'Aids e alla malnutrizione in Africa. Con una novità: oggi, il programma Dream sta contribuendo a vaccinare la popolazione nei Paesi dove opera, con l'apertura di hub vaccinali a sostegno dei sistemi sanitari locali in Malawi, Repubblica Centrafricana e in Repubblica Democratica del Congo. (ANSA).