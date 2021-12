Assologistica premia Aldo Spinelli,una vita per la logistica

(ANSA) - TORINO, 16 DIC - Assologistica, l'associazione che rappresenta le grandi aziende logistiche italiane ed estere che operano in Italia, ha consegnato il Premio Logistico dell'anno a Aldo Spinelli, ai vertici dell'omonimo gruppo leader nel trasporto container con oltre cinquecento tir.

"Era il '63 quando sono diventato titolare della azienda per la quale lavoravo , eravamo in tre, io e due dipendenti - ha ricordato ritirando il premio oggi a Milano Spinelli, noto anche nel mondo del calcio per essere stato il patron di Genoa e Livorno -. Ho cominciato acquistando il primo trattore, poi alcuni rimorchi, all'epoca non c'erano camion o contenitori.

Lavoravamo venti ore al giorno, è da lì che è cominciato tutto.

Sono passati quasi 60 anni e non ho mai smesso di lavorare, di andare in banchina". (ANSA).