Carige: in Borsa chiude a 0,76 euro, sotto proposta Bper

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Carige vola in Borsa ma resta sotto il prezzo della proposta avanzata da Bper per l'acquisto del pacchetto dell'88,3% che fa capo a Fitd e a Ccb e la successiva Opa ad un prezzo di 0,8 euro. A Piazza Affari la banca ligure conclude le contrattazioni in rialzo del 13,65% a 0,76 euro.

Tonica Bper che guadagna il 6,1% a 1,86 euro. In luce anche Unipol (+1,3%), azionista dell'istituto di credito emiliano.

