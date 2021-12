Bper: brillante in Borsa (+7%) con offerta su Carige (+16%)

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Appare brillante Bper in Piazza Affari dopo un avvio positivo all'indomani dell'offerta su Carige. L'Istituto emiliano guadagna il 7,17% a 1,87 euro, mentre Carige (+16,35%), si assesta a 0,78 euro, al di sotto del corrispettivo di 0,8 euro annunciato. L'a proposta di acquisto si articola in un versamento di 1 miliardo di euro da parte del Fitd, attuale azionista di maggioranza con il 79,99% dell'Istituto ligure, per ricapitalizzarlo. Successivamente Bper rileverà l'88,3% di Carige ad 1 euro, per poi lanciare un'Opa con un premio del 29% sulla chiusura in Borsa di ieri. Alla fine del percorso Carige sarà incorporata in Bper. (ANSA).