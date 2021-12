Aeroporto Genova si rinnova con 20 mln di investimenti

(ANSA) - GENOVA, 15 DIC - Un investimento di circa 20 milioni, 11,3 dei quali stanziati dall'Autorità portuale nel quadro del Programma straordinario d'investimenti, altri 5 stanziati dalla Regione, i restati sono a carico della società Aeroporto di Genova. Sono questi i fondi destinati ai lavori per l'ampliamento e ammodernamento dell'aeroporto "Cristoforo Colombo" che prevedono la realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadri, su tre livelli, e il restyling dell'edificio esistente in particolare nell'area accettazione e imbarchi. Un intervento di due anni che non fermerà l'operatività dello scalo. Completati i lavori lo scalo potrà offrire ai passeggeri in partenza un'esperienza rinnovata grazie al raddoppio dei varchi dei controlli di sicurezza e all'apertura di nuove zone commerciali e di ristorazione.

Un altro intervento riguarderà la pista, lunga 3 km, che a marzo sarà rinnovata con lavori notturni e 8 giorni di chiusura totale dello scalo tra l'11 ed il 20 marzo 2022. "Questo è un ulteriore esempio del 'modello Genova' - ha detto Giovanni Toti - e grazie alla collaborazione fra le Istituzioni è stato possibile raggiungere un altro risultato che cambierà il volto della città e della Liguria,". Una notizia estremamente positiva per Genova, come ha spiegato il Sindaco, Marco Bucci : "Le infrastrutture all'avanguardia sono uno dei fattori fondamentali per la crescita della città". L'opera, è stata per la maggior parte finanziata con i fondi de Decreto Genova. "Si è colta l'opportunità per realizzare importanti infrastrutture la cui definizione, prevista nel master plan aeroportuale, era programmata da tempo - ha spiegato il presidente di Enac Pierluigi Di Palma - e con questi interventi si potrà finalmente avere un terminal moderno che consentirà di migliorare i livelli di servizio".

Il presidente dell'aeroporto, Paolo Odone, ha illustrato un'altra novità, il cambio del logo della società "che da oggi incorpora la croce di San Giorgio, come messaggio di appartenenza al territorio". (ANSA).