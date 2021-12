Ex Ilva: Liguria ottiene tavolo per Genova

(ANSA) - GENOVA, 14 DIC - Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti oggi a Roma hanno partecipato al tavolo sul futuro Ilva-acciaierie in cui il presidente Franco Bernabè e l'amministratore delegato di Acciaierie Italia Spa Lucia Morselli hanno illustrato il piano industriale per la decarbonizzazione e riconversione ecologica dello stabilimento di Taranto, dalle cui forniture dipende anche lo stabilimento di Genova.

Regione Liguria, spiega una nota, "ha chiesto e ottenuto un apposito tavolo per Genova per verificare l'impatto del nuovo piano industriale sulla realtà ligure con particolare riferimento ai livelli occupazionali e al possibile utilizzo delle aree per ulteriori iniziative di sviluppo". Nel suo intervento, il presidente Toti ha sottolineato la particolarità e la peculiarità della situazione di Genova, regolata da un Accordo di Programma che ha forza di legge e che determina i livelli occupazionali dello stabilimento di Cornigliano, con l'utilizzo delle aree da parte dello stesso, insieme agli altri aspetti dell'impianto produttivo (ANSA).