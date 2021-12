Cantieri autostrade: incidente in A26 tra ambulanza e 2 auto

(ANSA) - GENOVA, 13 DIC - Incidente in A26 tra Ovada e Masone in corrispondenza di uno scambio di carreggiata per cantieri.

Coinvolte due auto e una ambulanza che stava trasportando un ferito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Per consentire i rilievi il tratto è stato chiuso Al momento si registrano cinque chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione Voltri, e un chilometro tra Masone e Ovada in direzione Gavellona Toce. (ANSA).