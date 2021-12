Doveri arbitra derby Genova, per la Juve c'è Valeri

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - E' Doveri di Roma l'arbitro designato per il derby di Genova, anticipo di campionato in programma venerdì a Marassi, Lo ha reso noto la Can. Per Venezia-Juventus è stato scelto Valeri, mentre per la sfida del 'Monday Night', Roma-Spezia, è stato scelto Prontera. Inter-Cagliari sarà invece arbitrata da Marchetti. (ANSA).