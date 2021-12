Green pass: a Genova protesta dei 'no pass'

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - Una quindicina di persone ha protestato questa mattina davanti alla stazione ferroviaria di Brignole, a Genova, dove c'è il capolinea di molti bus di Amt, contro il debutto dell'obbligo del Green pass sui mezzi per il trasporto pubblico. Proprio mentre i verificatori di Amt, affiancati dalla Polizia di Stato, stavano controllando chi saliva sugli autobus, i manifestanti hanno mostrato cartelli contro il provvedimento. "No nazi pass sui mezzi pubblici", "No green pass sui mezzi pubblici", "obbedisci perché finisca, ma obbedendo non finisce mai" sono alcuni degli slogan scritti sui cartelli. A protestare alcuni aderenti all'associazione Libera piazza Genova che da 21 settimane, ogni sabato, si raduna e manifesta con corteo nelle vie del centro (ANSA).