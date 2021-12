Covid: Toti, Natale con meno restrizioni rispetto al 2020

(ANSA) - GENOVA, 06 DIC - "C'è un effetto super green pass sulle vaccinazioni delle prime dosi in Liguria: dallo scorso 7 novembre a oggi sono più che triplicate. Siamo passati dalle 2.742 dello scorso 7 novembre alle 9.118 del 5 dicembre. Numeri che ci fanno ben sperare di poter trascorrere un Natale tranquillo". Lo afferma il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti nel fare il punto sui vaccini.

"La circolazione del Covid sta crescendo - aggiunge il Toti - ma i malati nei nostri ospedali sono il 10% di quelli dello sorso anno, grazie alla campagna vaccinale che ci permetterà di passare un Natale con le nostre famiglie, molto diverso da quello dello scorso anno con molto restrizioni. Anche se il Covid non è sconfitto stiamo vincendo la partita, ma bisogna andare avanti con la vaccinazione sia per quanto riguarda le terze dosi sia soprattutto per le prime dosi di chi ha forse compreso che questa è l'unica strada per tornare alla nostra normalità".

"Questa mattina abbiamo avuto un incontro con i pediatri, le Asl e il Gaslini per definire le modalità di vaccinazione per la fascia 5-11 anni. Nelle prossime ore comunicheremo i luoghi destinati ai più piccoli nelle diverse provincie. Stiamo organizzando momenti di confronto con i pediatri, medici ed esperti per rispondere ai dubbi delle famiglie in modo da consentire ai genitori di fare la propria scelta, dopo aver ricevuto più informazioni possibili". (ANSA).