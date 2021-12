Funivie Savona: incontro enti e Mite, ripristino in 12 mesi

(ANSA) - SAVONA, 03 DIC - Si è svolto ieri pomeriggio l'incontro tra ministero delle infrastrutture, Regione Liguria, Provincia di Savona, Comune di Savona, Comune di Cairo Montenotte e sindacati sulla situazione di Funivie Spa. Sul tavolo gli interventi necessari per il ripristino dell'impianto danneggiato dall'alluvione 2019 (con definizione e stesura del cronoprogramma), le procedure di appalto ed esecuzione lavori e il relativo finanziamento di un ulteriore milione di euro, la cassa integrazione e la definitiva rimessa in funzione dell'impianto.

"Raggiungere un equilibrio economico che, senza sovvenzioni, permetta, non solo di assicurare l'attuale occupazione, ma anche di intraprendere possibili percorsi di rafforzamento dell'organico. È questo il futuro che ci aspettiamo per le Funivie savonesi - è il commento dell'assessore regionale Andrea Benveduti - Inoltre è stato confermato l'imminente arrivo di un decreto ad hoc che garantirà le risorse necessarie per il pieno finanziamento della ricostruzione dei piloni".

"Il commissario alla ricostruzione, Vittorio Maugliani, ha ribadito che è stato definito il cronoprogramma dei lavori - commentano i sindaci di Savona e Cairo Montenotte, Marco Russo e Paolo Lambertini, e il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri, in un comunicato congiunto - con il ripristino dell'impianto in 10/12 mesi. Il punto fondamentale che abbiamo ribadito è la necessità della continuità aziendale, tenuto conto che Funivie Spa ha formalmente rimesso la concessione al Ministero e in una assemblea di pochi giorni fa ha deliberato la liquidazione e che ha ottenuto la copertura per i prossimi mesi della posizione dei dipendenti con la cassa integrazione". (ANSA).