Fondazione Chiossone investe 2 milioni e studia retina liquida

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - Investimenti per oltre 1,8 milioni in innovazione tecnologica, ricerca scientifica e rinnovamento dei servizi per tutte le fragilità. È questo l'impegno del piano strategico 2022 - 2024 della Fondazione David Chiossone, che diventa impresa sociale.

In particolare, lo sviluppo della tele-riabilitazione visiva, nata dalla sperimentazione condotta durante il lockdown, diventata un progetto di portata nazionale in collaborazione con IAPB e UICI, grazie al sostegno economico di Compagnia San Paolo. Con l'investimento nella startup Novavido, insieme al partner Alfasigma, e grazie a un rilevante investimento sociale di un donatore privato, la Fondazione Chiossone si impegna nella ricerca che punta all'impianto della prima retina artificiale liquida brevettata da Iit. Con il potenziamento degli attuali servizi di riabilitazione, saranno inoltre sviluppati nuovi servizi, grazie all'utilizzo di tecnologie innovative, che consentano di generare valore per le persone con disabilità, in un'ottica di innovazione sociale.

"Nel periodo di maggior difficoltà dovuto all'emergenza sanitaria, siamo riusciti a mettere in campo le nostre migliori risorse, scegliendo di investire su di noi per guardare con fiducia alle sfide future e cercando il sostegno di tutti coloro che trovano nel Chiossone consonanza con i propri valori e le proprie aspirazioni" commenta Claudio Cassinelli, presidente della Fondazione David Chiossone. (ANSA).