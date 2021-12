De André e Riva si ritrovano sul palco con Buffa

(ANSA) - CAGLIARI, 02 DIC - Una maglietta bianca con i bordi rossoblù. Sopra una chitarra. Tutte e due al centro del palco per il gran finale di Amici fragili, lo spettacolo di Federico Buffa, cronista sportivo e raccontatore di storie in tv e in teatro, in scena in prima nazionale al Teatro Massimo di Cagliari dopo l'anteprima al Verdi di Sassari. Maglietta (del Cagliari) e chitarra (di Preghiera in gennaio) sono i due regali che Gigi Riva e Fabrizio De André si sono scambiati nel primo e unico incontro tra cannoniere e cantautore. Era il 14 settembre del 1969, qualche ora dopo Sampdoria-Cagliari, finita zero a zero. Riva iniziava il suo cammino verso lo scudetto. De André era già un cantautore di successo, anche popolare con La canzone di Marinella. Famosi, ma schivi. Il calciatore vuole conoscere l'artista forse perché sente che c'è molto in comune tra loro. E perché pensa che Preghiera in gennaio sia la più bella canzone sull'amicizia mai scritta prima.

L'indirizzo e l'appuntamento erano un regalo di un ex compagno di squadra di Riva, Giuseppe Ferrero, appena passato al Genoa dopo una stagione in Sardegna. Luogo: terzo piano di Corso Italia 6, casa di De André. In scena un tavolino, una bottiglia dì whisky, due bicchieri e due sedie. Con Buffa che racconta.

Cosa si sono detti. E cosa non si sono detti. Silenzi spontanei e naturali, così li chiama il narratore. E il racconto di quella sera prende strade che portano lontano, ma che a volte si riavvicinano o addirittura si incrociano. Rossoblù sono i colori del Cagliari e del Genoa, la squadra del cuore di De André. E rossoblù sono persino le Muratti che fuma Riva. C'è la prigionia tra virgolette del collegio di Viggiù per Riva (con due tentativi di fuga). E c'è quella senza virgolette di De André nel Supramonte. Ma c'è anche la guerra: tutti e due sono nati e cresciuti durante la seconda guerra mondiale. E c'è anche una parte di storia che si allarga e coinvolge anche Liliana Segre, che, proprio a un passo dalla Leggiuno di Riva, trovava carcere e deportazione. Due ore piene di parole e musica per la regia di Marco Caronna. (ANSA).