Covid: Alisa, 188 classi in quarantena

(ANSA) - GENOVA, 02 DIC - Sono in aumento le classi in quarantena a causa del covid in Liguria, secondo i dati ricevuti da Alisa al 30 novembre sono 188, mentre la settimana precedente erano 109. Sono 63 nell'Imperiese, 10 nel Savonese, 14 nello Spezzino, 70 nell'area di Genova dove è competente la Asl3 e 31 in Asl4 (ANSA).