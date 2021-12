Aids: Cri a Spezia mette distributori 'condom' in 2 scuole

(ANSA) - GENOVA, 01 DIC - Sei distributori automatici di profilattici installati in due istituti scolastici e all'interno della biblioteca civica Beghi alla Spezia. È l'iniziativa della Croce Rossa spezzina nella giornata mondiale contro l'Aids, con l'obiettivo di sensibilizzare i più giovani a comportamenti a tutela della propria salute e di quella degli altri. Il progetto "Self protect - Proteggiti da solo" è finanziato dalla Fondazione Carispezia. I distributori automatici erogheranno non solo profilattici ma anche un volantino con le informazioni di base sulle malattie sessualmente trasmissibili e sull'uso di protezioni.

"Con questo progetto vogliamo fornire ai giovani spezzini tutte le informazioni e gli strumenti necessari per prevenire e arginare la trasmissione delle malattie sessuali - spiega il presidente della Croce Rossa della Spezia Luigi De Angelis -. La fascia giovanile della popolazione, infatti, troppo spesso risulta poco consapevole del fenomeno e dei relativi rischi, tanto che i dati dell' Organizzazione mondiale della sanità attestano che i giovani tra 15 e 24 anni sono i più esposti a queste malattie. Inoltre oggi soltanto il 26% dei rapporti sessuali avviene in modo protetto: una ragione in più per sensibilizzare i nostri ragazzi". Il progetto Self protect si aggiunge all'impegno dei giovani volontari della Croce Rossa spezzina che in questi anni hanno promosso attività di informazione tra i ragazzi, sia a scuola che nella movida durante i fine settimana. (ANSA).