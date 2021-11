Covid: crescono pazienti negli ospedali in Liguria, 3 morti

Sono 386 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.908 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 15.021 tamponi antigenici rapidi. Di questi, 85 sono a Imperia, 59 a Savona, 99 a Genova, 111 nel Tigullio e 29 alla Spezia. Tre sono residenti in altre regioni.

Negli ospedali ci sono 9 pazienti in più, dei quali 20 in terapia intensiva, per un totale di 169. Dei 20 ricoverati in intensiva, 17 non sono vaccinati. Tre persone sono morte: una donna di 100 anni, e due uomini, di 85 e 92 anni.

Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 12.437 vaccini.

Nel complesso, sono state somministrate finora 166.321 dosi aggiuntive.