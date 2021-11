Più paura di perdere che voglia di vincere: Udinese -Genoa 0-0

(ANSA) - GENOVA, 28 NOV - Finisce 0-0 la sfida tra Udinese e Genoa: un pari che non aiuta il Genoa a rialzare la testa. Ma per i rossoblù la nota positiva è la tenuta difensiva, reparto in cui pare cominci a fare effetto la 'scuola' di Mauro Tassotti, secondo di Sheva. Per il tecnico ucraino primo punto (in due gare) da quando guida i rossoblù. Per il Genoa resta il terzultimo posto in classifica con 10 punti, mentre l'Udinese sale a 15 lasciandosi la retrocessione a 5 punti.

Alla Dacia Arena il match è stato equilibrato. Ma per lunghi momenti della partita in campo c'è stata più paura di perdere che voglia di vincere. Per l'Udinese un palo colpito da Beto al 35' della ripresa e due minuti dopo il Genoa ha la ghiotta occasione del colpaccio: contropiede 3 contro 2 condotto da Ghiglione che si fa 50 metri palla al piede ma, all'ingresso in area, invece che scaricare sui compagni liberi, si fa ingolosire dalla conclusione, che Silvestri devia in tuffo. Nel Genoa bene Rovella schierato in posizione più avanzata. Fischi per il tecnico dell'Udinese a fine gara per l'incapacità di proporre gioco ed emozioni nel giorno in cui festeggiava i 125 anni dalla nascita (30 novembre 1896) (ANSA).