D'Aversa, abbiamo vinto per i tifosi e il presidente

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - La seconda vittoria consecutiva permette alla Sampdoria di risalire in classifica e fa sorridere il tecnico D'Aversa. "Ci tenevamo a vincere in casa per i nostri tifosi - ha spiegato -. Avevamo bisogno di avere in campo degli uomini e i ragazzi non sono venuti meno, il risultato è solo una conseguenza. Nelle ultime due gare abbiamo fatto due ottime prestazioni e stasera non avevo dubbi sulla gara che avremmo fatto. Devo dare merito ai ragazzi che hanno saputo ribaltare una partita non semplice soprattutto perché ci siamo trovati sotto nel primo tempo quando eravamo nel nostro miglior momento, ma si è infortunato Ferrari e Yoshida è entrato a freddo. Oggi voglio elogiare le prestazioni di tutti, sia dei titolari che di chi è subentrato". Una Sampdoria trasformata nell'intervallo e capace poi di vincere senza problemi. "Nell'intervallo ho detto ai ragazzi che ci trovavamo in svantaggio per un episodio e non per demeriti nostri - ha aggiunto D'Aversa- e che avremmo dovuto continuare a giocare come stavamo facendo. Credo che abbia fatto la differenza la voglia dei ragazzi di ribaltare il risultato.

Stasera era importante portare a casa i tre punti e sono contento per il presidente e per i nostri tifosi. Penso che i miei ragazzi quando giocano da squadra possano mettere in difficoltà chiunque". (ANSA).