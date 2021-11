Premiata Accademia Marina Mercantile Genova per cuochi bordo

(ANSA) - GENOVA, 26 NOV - Primo premio per l'Accademia della Marina Mercantile di Genova. Il riconoscimento è arrivato oggi nell'ambito del Salone Job &Orienta di Verona per l'area Tecnologica, sezione 'agroalimentare', per il corso Its per cuochi di bordo. Alla premiazione, insieme al presidente dell'Accademia Eugenio Massolo ha partecipato l'assessore alla Formazione e Istruzione di Regione Liguria Ilaria Cavo. A consegnarlo di fronte alla platea dell'evento, con cui il Salone Orientamenti ha stretto un collegamento sinergico, il vicepresidente di Confindustria Giovanni Brugnoli. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie alla valutazione di 'Indire' che ha riconosciuto l'eccellenza di questo percorso, avviato in sinergia con Costa Crociere. "Quest'anno, nella valutazione complessiva di Indire, Accademia della Marina Mercantile è stata premiata assieme a un altro Its, quello Information and Communication Technology - ha detto Cavo - Ma il dato di fondo riguarda la valutazione di tutti gli Its liguri: hanno un indice di posizionamento complessivo (10) ben al di sopra della media nazionale (6,7). Siamo, come Liguria, in prima posizione con Umbria e Campania. E' un grande risultato".

Questa, ha sottolineato Cavo "è una giornata importante per l'alta formazione ligure perché coincide con l'inaugurazione dell'anno accademico che vede in crescita gli iscritti all'Università di Genova, con un traino della facoltà di ingegneria". Proprio di orientamento si è parlato nella riunione delle commissioni regionali di Istruzioni e Formazione, con la scelta di sottoporre domani al ministro Bianchi, in visita a Job&Orienta, la 'Carta di Genova': il documento programmatico sull'orientamento approvato a Orientamenti2021. (ANSA).