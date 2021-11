Maltempo: neve nell'entroterra savonese e in A6

(ANSA) - GENOVA, 25 NOV - Nevica nelle zone dell'entroterra savonese, dalla Val Bormida, fino al Colle del Melogno, passando per il Monte Beigua: 11 centimetri a Monte Settepani (Osiglia), altri 10 a Vara Superiore (Urbe) e 5 a Verdeggia (Triora, Imperia).

La neve ha imbiancato i 1.287 metri sopra il livello del mare rappresentati dal Beigua, una delle montagne più alte della Liguria. A Giusvalla neve mista ad acqua con una temperatura di due gradi. A Sassello temperatura intorno allo zero, ma, al momento, solo pioggia così come sulla costa, sferzata da gelide raffiche di vento. Venti settentrionali forti con raffiche di burrasca hanno toccato in costa 90 km/h a Marina di Loano e, sui rilievi, 73.1 a Colle di Cadibona. Le temperature sono in calo con valore minimo di -3.7 a Monte Settepani. Confermata quota neve verso i 400-600 metri su Valbormida ovest e Valbormida centro, 500-700 metri su Valbormida est. Neve mista o molto bagnata anche a quote inferiori durante eventuali precipitazioni più intense: si prevedono accumuli massimi fino a 18 centimetri nel corso della mattinata. Nevica anche sull'autostrada A6, dove si circola non senza difficoltà, in particolare nel tratto tra Ceva e Millesimo, così come negl'altri collegamenti stradali provinciale e statale: mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione già dalle primissime ore del mattino. Qualche disagio sulla Sp 60 a Bardineto e sulla Sp 490 del Melogno, ma ad ora nessuna criticità particolare. La situazione viaria è in costante fase di monitoraggio fino al termine dell'allerta meteo di oggi. (ANSA).