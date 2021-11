Comune: Vesima, giunta tira dritto, pd premia Bucci con cazzuola

(ANSA) - GENOVA, 23 NOV - Andrà avanti a oltranza il consiglio comunale sulla delibera di giunta che propone una variazione al Piano urbanistico per consentire a un imprenditore, il marchese Cattaneo Adorno, di realizzare una trentina di case sulla collina di Vesima, in un'area boschiva, in parte abbandonata ma con vista mare e di proprietà dello stesso marchese. Durante la discussione l'opposizione ha presentato oltre 300 tra emendamenti e ordini del giorno sposando le preoccupazioni dei comitati e delle associazioni ambientaliste presenti in aula. E' stata la prima volta dopo il periodo Covid che sugli spalti del consiglio comunale si è rivisto il pubblico. Durante la discussione il capogruppo del Pd Alessandro Terrile ha consegnato al sindaco Marco Bucci un "premio cazzuola", per criticare le spinte cementificatrici. Il Pd ha criticato il sindaco per la sua partecipazione alla Leopolda di Renzi dove ha presentato un'idea di città, al contrario, molto green. L'assessore all'Urbanistica Simonetta Cenci ha tentato di rassicurare sul progetto: "Si tratterà di 6500 metri quadri di nuova edificazione su 65 ettari, su un'area su cui in futuro si troveranno le sovrastrutture della Gronda, in questo modo la collina sarà mantenuta da chi ci vivrà con l'obbligo di valorizzarla dal punto di vista agricolo, 6500 metri quadri su 65 ettari non si vedono neanche, altro che cementificazione". Ma secondo la minoranza la variante al Puc è un favore a "un imprenditore che per 50 anni ha abbandonato quella zona", ha sottolineato il consigliere Dem Stefano Bernini. I pentastellati hanno definito la delibera "irricevibile, per sospetti di speculazioni edilizie" e "conflitti di interesse" relativi a dirigenti e assessori comunali. Non solo, durante la discussione, la minoranza ha sottolineato come anche Città metropolitana, Regione e Sovrintendenza abbiano sollevato critiche al progetto. L'esito della discussione è scontato essendo il progetto sostenuto dall'intera maggioranza. (ANSA).