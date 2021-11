Artigianato: in Liguria continua crescita nel III trimestre

Continua la crescita delle micro e piccole imprese artigiane della Liguria, che chiudono anche il terzo trimestre dell'anno con un segno positivo: secondo gli ultimi dati Infocamere-Movimprese, sono 43.293 le microimprese liguri, in aumento dello 0,45% nel trimestre luglio-settembre 2021, frutto di 617 nuove aperture e 421 chiusure di attività.

Un andamento in linea con il +0,5% registrato a fine giugno. Conferma stabilità il manifatturiero, che conta 6.878 microimprese totali in Liguria: 54 aperture e 50 chiusure nel terzo trimestre (+0,06%). In crescita invece le costruzioni, che contano ben 21.139 microimprese totali: tra luglio e settembre hanno aperto in 365 e chiuso in 207, per un saldo positivo di 158 nuove realtà. L'aumento è dello 0,7%, in linea con il trimestre precedente. Per quello che riguarda le province, Genova conta 22.047 microimprese artigiane attive a fine settembre. Chiude bene il trimestre Savona, dove sono 8.732 quelle attive. L'artigianato di Imperia conta 7.255 micro e piccole imprese. Manifatturiero stabile: 986 microimprese totali, con 10 aperture e 5 chiusure. Positiva l'edilizia, che chiude il terzo trimestre a quota 3.968 microimprese. Numeri in crescita anche alla Spezia, dove le microimprese artigiane attive a fine settembre sono 5.259: "È un buon segnale - osserva Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria - che i dati di aprile-giugno siano confermati anche nel terzo trimestre dell'anno: questo grazie anche agli incentivi per il settore edile".