Calcio: Sampdoria; per il momento resta D'Aversa

(ANSA) - GENOVA, 08 NOV - Per il momento il tecnico dalla Sampdoria resta Roberto D'Aversa che potrebbe avere ancora una possibilità nella trasferta di Salerno dopo la sosta. Anche se la situazione in casa blucerchiata continua ad essere in costante evoluzione e domani non sono esclusi colpi di scena. Il presidente Massimo Ferrero domani avrà un incontro con l'allenatore per fare il punto su questo momento negativo e poi ci dovrebbe essere anche un confronto con la squadra. In caso di sostituzione la prima idea è quella che porta all'ex Marco Giampaolo mente più defilata l'ipotesi Beppe Iachini. (ANSA).