Sindaco Imperia riceve Settebello, orgoglio avervi qui

(ANSA) - IMPERIA, 01 NOV - Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Civico una delegazione della Nazionale italiana di Pallanuoto maschile, impegnata domani sera alla piscina "F.Cascione" nella sfida contro la Croazia. Presenti all'incontro anche l'assessore allo Sport, Simone Vassallo, e la presidente della Rari Nantes Imperia, Francesca Leone.

Scajola ha reso omaggio allo staff del Settebello con il gagliardetto della Città di Imperia e con una targa in cui campeggia l'immagine stilizzata della facciata di Palazzo Civico insieme al Tricolore italiano.

"Siamo davvero orgogliosi di tornare ad accogliervi a Imperia e di poter ospitare l'importante incontro con la Croazia", ha detto il sindaco Scajola. "Abbiamo investito risorse importanti sulla piscina in questi anni perché vogliamo mettere a disposizione dei nostri giovani un impianto di livello e, al contempo, puntiamo ad ospitare con costanza appuntamenti sportivi di grande richiamo. Mi auguro - ha concluso - che Imperia possa essere considerata da voi come una seconda casa, per noi è già così e lo dimostreremo con grande supporto domani". (ANSA).