Defunti: al mercato di Sanremo venduti 160 mila crisantemi

(ANSA) - SANREMO, 31 OTT - Ammontano a circa 160 mila gli steli di crisantemo venduti al Mercato dei Fiori di Sanremo, in occasione della ricorrenza dei Defunti che si celebra il 2 Novembre. Il dato sulla produzione, reso noto dal direttore del mercato, Franco Barbagelata, è più o meno in linea con l'anno scorso. Il prezzo di vendita al dettaglio, varia da 0,60 centesimi a un euro, a stelo, a seconda della varietà prescelta.

Malgrado il Covid e la crisi economica, il mercato tiene: "Ora inizia la stagione delle coltivazioni e delle esportazioni - conclude Barbagelata -. Il novanta per cento del nostro prodotto parte per l'estero: Europa, Stati Uniti, Russia, ma anche Emirati Arabi ed estremo oriente, con Cina e Giappone al primo posto". (ANSA).