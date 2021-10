Porto Spezia: approvato piano triennale delle opere per 288 mln

(ANSA) - LA SPEZIA, 28 OTT - Approvato il bilancio di previsione 2022 e il piano triennale delle opere pubbliche dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. I documenti, compreso il bilancio pluriennale 2022-2024, hanno passato il vaglio del comitato di gestione e degli altri organismi. Dopo un anno 'nero' per i porti a causa della pandemia, anche lo scalo spezzino conferma un trend positivo e la sostanziale tenuta. L'avanzo di amministrazione è calcolato sui 6,5 milioni per il 2022, dato dalla differenza di 25,5 milioni di euro di entrate correnti e circa 19 milioni di spese.

Per il 2022 inoltre sono previsti investimenti per 182 milioni di euro, che nel piano triennale delle opere superano i 288 milioni comprese le annualità 2023 e 2024. Tra questi per il 2022 ci sono i 22 milioni per la transizione energetica dal bando ministeriale "green ports" che permetteranno tra le altre cose la nuova rete elettrica dello scalo in vista del cold ironing, la centrale di produzione a idrogeno verde e la copertura fotovoltaica dei binari ferroviari, 41 milioni di euro per i dragaggi tra La Spezia e Marina di Carrara, 31 milioni per il nuovo waterfront spezzino. (ANSA).