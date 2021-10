Covid: Toti, lieve salita casi Liguria, ma resta zona bianca

(ANSA) - GENOVA, 28 OTT - "Oggi in Liguria il numero dei positivi ha superato le 100 unità. Anche se nel dato rientrano alcuni casi non registrati nei giorni scorsi è chiaro che la circolazione del virus sia lievemente in aumento, nonostante la nostra regione sia stabilmente in zona bianca e il numero degli ospedalizzati sia tornato a diminuire proprio grazie alla nostra campagna vaccinale che ci tutela dai casi più gravi; basta pensare che lo scorso fine ottobre i ricoveri erano 20 volte superiori. Proprio per questo rinnovo l'appello a chi non si è ancora messo in sicurezza a ricorrere al vaccino, per tutelare la propria salute e quella degli altri. Invito anche tutti gli over 60 a non aspettare la scadenza del Green pass per effettuare la terza dose. Se sono passati 6 mesi dalla somministrazione della seconda dose non sussistono contrindicazioni e in questo modo le persone più esposte al virus potranno mettersi in sicurezza in un momento cruciale della pandemia". Lo dichiara il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito alla circolazione del virus.

"L'incidenza media in Liguria è di 34 casi ogni 100.000 abitanti (20 a Savona, 24 a la Spezia, 58 a Imperia, 29 a Genova) quindi siamo ben al di sotto della soglia critica ma in questo momento è importante accelerare sulle prime dosi visto che l'aumento dei nuovi positivi si spiega con piccoli cluster dovuti anche a contesti di aggregazione. In Liguria, sulla popolazione over 12, sono 84,7% i vaccinati con la prima dose mentre sono il 77% quelli che hanno completato il ciclo. L'augurio è quello di arrivare prima possibile al 90% delle persone coperte almeno con una somministrazione".

I punti per vaccini anti Covid e tamponi aperti in Liguria il 30/31 ottobre e il primo novembre suddivisi per Asl:

ASL1

30/10/2021 dalle 8 alle 14 ad accesso libero per vaccino a

Camporosso – Palabigauda

Taggia – Stazione Ferroviaria

Imperia – Palasalute

31/10/2021 tamponi e vaccini dalle 8 alle 14 al Palasalute di Imperia

ASL 2

30/10/2021 Santa Caterina a Finalborgo per tamponi e vaccini dalle 9 alle 18

1/11/2021

apertura straordinaria del punto vaccinale presso il Terminal Crociere ore 9.30 alle ore 17.30 per vaccinazioni COVID - Vaccinazioni antinfluenzale e Tamponi antigenici, tutto in modalità open (ad accesso diretto)

2/11/2021 chiuso

ASL3

30/10/2021

Sala Chiamata del Porto dalle 8 alle 18

31/10/2021

Sala Chiamata del Porto dalle 8 alle 18

Lunedì primo novembre dalle 9 alle 13

sabato 30/10/2021 dalle 8 alle 13

Teatro della Gioventù

ASL4

30/10/2021 Hub di Rapallo dalle 8 alle 18

31/10/2021 Hub di Rapallo dalle 10 alle 17

1/11/2021 Hub di Rapallo dalle 8 alle 14

ASL5

30/10/2021

Vaccinazioni:

Ex Fitram di La Spezia dalle 8 alle 18

Presidio San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 18

Tamponi:

Ex Fitram di La Spezia dalle 8 alle 13

Presidio San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 13

31/10/2021 (da questa data l’unico HUB disponibile per i tamponi sarà l’ex Fitram)

Tamponi

Ex Fitram di La Spezia dalle 8 alle 13

01/11/2021

Vaccinazioni:

Ex Fitram di La Spezia e il Presidio San Bartolomeo di Sarzana dalle 8.00 alle 18.00

Tamponi:

Ex Fitram di La Spezia dalle 8 alle 13

Dal 2/11/2021

Vaccinazioni:

Ex Fitram di La Spezia e il Presidio San Bartolomeo di Sarzana dalle 8 alle 19

Tamponi:

Ex Fitram di La Spezia dalle ore 8 alle 13