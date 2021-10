Tennis, Vienna: Fognini eliminato dall'argentino Schwartzman

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Fabio Fognini è stato eliminato dall'Erste Bank Open", torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 1.837.190 euro, in corso sul veloce indoor della Wiener Stadthalle, a Vienna. Il ligure, n.36 del ranking, ha ceduto per 6-2, 7-5, all'argentino Diego Schwartzman, n.16 Atp e ottava testa di serie, finalista in questo torneo nell'edizione del 2019 e reduce dalla finale ad Anversa persa contro Sinner.

