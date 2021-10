La Liguria non ferma gli allevamenti intensivi in gabbia

(ANSA) - GENOVA, 26 OTT - Il Consiglio regionale della Liguria ha detto no al superamento degli allevamenti intensivi degli animali in gabbia. La proposta, contenuta in una mozione presentata dal gruppo di Linea Condivisa e in una risoluzione del M5S, è stata respinta con 16 voti contrari dell'intera maggioranza di centrodestra e 10 favorevoli dell'opposizione di centrosinistra (Linea Condivisa, M5S, Pd-Articolo Uno e Lista Sansa). Il documento avrebbe impegnato la Giunta Toti "a operare come la Regione Emilia Romagna affinché venga definita un norma in tempi ragionevolmente brevi a favore della transizione graduale verso allevamenti che non fanno uso di gabbie" per quanto riguarda galline ovaiole, conigli, scrofe, vitelli e anatre.

La Giunta non ha espresso alcun parere sul tema lasciando libertà di voto ai consiglieri di maggioranza. (ANSA).