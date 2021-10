Calcio; Spezia: Thiago Motta, triste ma fiducioso

"La squadra ha fatto di tutto per vincere, abbiamo creato palle gol con il gioco e in contropiede contro una squadra che è esperta e sa cosa fare.

Dopo il primo gol potevamo chiuderla e non l'abbiamo fatto. Sono triste e amareggiato ma allo stesso tempo fiducioso. Abbiamo concesso nulla se non il rigore, ci manca quel pizzico di cattiveria e fortuna per chiuderla e per quello che abbiamo fatto sarebbe stato l'ideale", ha detto il tecnico dello Spezia Thiago Motta dopo il pareggio 1-1 col Genoa. Protagonista sicuramente Ebrima Colley, dal suo tiro è scaturita l'autorete di Sirigu: "Il gol lo sento mio, è una cosa che aspettavo da tanto. Sono felice di aver aiutato i miei compagni".anche se resta rammarico per pareggio: "Nel secondo tempo abbiamo creato tanto ma con questo spirito potremo fare bene". (ANSA).