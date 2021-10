Spaccia alla Spezia, denunciato pusher minorenne

(ANSA) - GENOVA, 23 OTT - Un ragazzo di 17 anni di origini marocchine è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio perché trovato in possesso di un etto di hashish e marijuana. E' successo alla Spezia. Ad accorgersi che il ragazzino nascondeva qualcosa sono stati i poliziotti di una Volante della questura della Spezia che hanno identificato un gruppetto di ragazzini che si trovava vicino alla Scalinata della Bastia.

Il ragazzino, che ha precedenti penali per furto e resistenza/oltraggio a pubblico ufficiale, ha consegnato spontaneamente due pacchettini avvolti in una pellicola di cellophane, che contenevano 84 gr. di hashish e 16 grammi di marijuana. Dopo aver provveduto ad avvertire la madre del ragazzo, invitandola a raggiungere gli uffici della Questura per l'affidamento del proprio figlio, il 17enne veniva indagato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio. (ANSA).